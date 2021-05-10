Чемпионат Германии. Бундеслига 2020-2021
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Хави Мартинес: «Готов рассмотреть любые предложения»

10 Мая 2021, 12:15,

Хавбек мюнхенской «Баварии» Хави Мартинес поведал о своих планах на будущее. 32-летний испанский футболист покинет немецкий гранд по завершении сезона-2020/2021.

«Я готов рассмотреть любые предложения, подыскиваю самый оптимальный вариант для себя. Пока не определился, где продолжу карьеру. Решение будет принято грядущим летом. По поводу длительности карьеры не могу сказать чего-то определенного. Все зависит от состояния моих ног», - приводит слова полузащитника Kicker.

Напомним, что Мартинес выступает за мюнхенскую команду с августа 2012 года. В текущем сезоне Бундеслиги испанец провел 18 матчей.

Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
Теги: Бавария, Хави Мартинес
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