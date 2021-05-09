Чемпионат Германии. Бундеслига 2020-2021
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​«Фрайбург» вернулся на 9 место, разгромив «козлов»

09 Мая 2021, 16:28,

В рамках 32-го тура чемпионата Германии «Фрайбург» гостил у «Кёльна». «Козлам» очки были гораздо нужнее, ведь они занимают предпоследнее место в таблице Бундеслиги и борются за сохранение прописки в элите, однако они проиграли, причём крупно – 1:4. «Кёльн» мог рассчитывать на лучший результат, но при счёте 1:2 хозяева не реализовали одиннадцатиметровый удар.

Набор трёх очков позволил «Фрайбургу» вернуться на 9 место в турнирной таблице немецкого чемпионата. «Кёльн» остаётся предпоследним. «Козлы» ещё сохраняют шансы остаться в Бундеслиге. В следующем туре команда съездит в Берлин на встречу с «Гертой».  

Протокол игры  
Кёльн 1:4 Фрайбург
    18' Петерсен Нильс (0:1)
    20' Демирович Эрмедин (0:2)
(1:2) Андерссон Себастьян 50'    
    90' Шмид Жонатан (1:4)
    90' Грифо Винченцо (1:3)
Хорн Тимо Эхизибуэ Кингсли   76' (Майер Макс (   76') Борнаув Себастьян Кцихос Рафаэль Хорн Яннес   37' Скири Эйе   76' (Эзкан Салих (   76') Вольф Мариус   46' (Якобс Исмаил (   46') Дуда Ондрей Хектор Йонас Кайнц Флориан   64' (Дрекслер Доминик (   64') Андерссон Себастьян   47'   64' (Тилманн Ян (   64')
Запасные: Реджбекай Элвис Мере Хорхе Шмиц Бенно Цилер Рон-Роберт
Флеккен Марк Кюблер Лукас Линхарт Филипп   81' Гульде Мануэль   84' (Шлоттербек Кевен (   84') Гюнтер Кристиан Шаллаи Роланд   58' (Шмид Жонатан (   58') Кайтель Янник   66' (Сантамария Батист (   66') Хёфлер Николас Грифо Винченцо Демирович Эрмедин   41'   57' (Хёлер Лукас (   57') Петерсен Нильс   66' (Хаберер Яник (   66')
Запасные: Чон У-Ён Квон Чхан Хун Уфофф Бенджамин Тиль Гус
09 мая. Стадион "Рейн Энерги" (Кёльн).

 

Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
Теги: Фрайбург, Кёльн
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