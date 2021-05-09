​«Фрайбург» вернулся на 9 место, разгромив «козлов»

В рамках 32-го тура чемпионата Германии «Фрайбург» гостил у «Кёльна». «Козлам» очки были гораздо нужнее, ведь они занимают предпоследнее место в таблице Бундеслиги и борются за сохранение прописки в элите, однако они проиграли, причём крупно – 1:4. «Кёльн» мог рассчитывать на лучший результат, но при счёте 1:2 хозяева не реализовали одиннадцатиметровый удар.

Набор трёх очков позволил «Фрайбургу» вернуться на 9 место в турнирной таблице немецкого чемпионата. «Кёльн» остаётся предпоследним. «Козлы» ещё сохраняют шансы остаться в Бундеслиге. В следующем туре команда съездит в Берлин на встречу с «Гертой».