​«Фрайбург» вернулся на 9 место, разгромив «козлов»

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09 Мая 2021, 16:28,
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В рамках 32-го тура чемпионата Германии «Фрайбург» гостил у «Кёльна». «Козлам» очки были гораздо нужнее, ведь они занимают предпоследнее место в таблице Бундеслиги и борются за сохранение прописки в элите, однако они проиграли, причём крупно – 1:4. «Кёльн» мог рассчитывать на лучший результат, но при счёте 1:2 хозяева не реализовали одиннадцатиметровый удар.
Набор трёх очков позволил «Фрайбургу» вернуться на 9 место в турнирной таблице немецкого чемпионата. «Кёльн» остаётся предпоследним. «Козлы» ещё сохраняют шансы остаться в Бундеслиге. В следующем туре команда съездит в Берлин на встречу с «Гертой».
Протокол игры
|18' Петерсен Нильс (0:1)
|20' Демирович Эрмедин (0:2)
|(1:2) Андерссон Себастьян 50'
|90' Шмид Жонатан (1:4)
|90' Грифо Винченцо (1:3)
Хорн Тимо • Эхизибуэ Кингсли 76' ( Майер Макс ( 76') • Борнаув Себастьян • Кцихос Рафаэль • Хорн Яннес • 37'Скири Эйе 76' ( Эзкан Салих ( 76') • Вольф Мариус 46' ( Якобс Исмаил ( 46') • Дуда Ондрей • Хектор Йонас • Кайнц Флориан 64' ( Дрекслер Доминик ( 64') • Андерссон Себастьян 47' 64' ( Тилманн Ян ( 64')
Запасные: Реджбекай Элвис • Мере Хорхе • Шмиц Бенно • Цилер Рон-Роберт
Флеккен Марк • Кюблер Лукас • Линхарт Филипп • 81'Гульде Мануэль 84' ( Шлоттербек Кевен ( 84') • Гюнтер Кристиан • Шаллаи Роланд 58' ( Шмид Жонатан ( 58') • Кайтель Янник 66' ( Сантамария Батист ( 66') • Хёфлер Николас • Грифо Винченцо • Демирович Эрмедин 41' 57' ( Хёлер Лукас ( 57') • Петерсен Нильс 66' ( Хаберер Яник ( 66')
Запасные: Чон У-Ён • Квон Чхан Хун • Уфофф Бенджамин • Тиль Гус
09 мая. Стадион "Рейн Энерги" (Кёльн).
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Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
|Теги: Фрайбург, Кёльн