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​Румменигге: «Флик идеально подошёл бы сборной Германии»

09 Мая 2021, 14:31,

Генеральный директор «Баварии» Карл-Хайнц Румменигге высказался по поводу Ханса-Дитера Флика, который покинет тренерский мостик команды в конце сезона. Флика связывают с работой в сборной Германии.

«Флик идеально подошёл бы сборной Германии. Могу только настоятельно рекомендовать Немецкому футбольному союзу закрыть этот кадровый вопрос поскорее. Ханси пользуется большим спросом из-за своих успехов. Будет драматично, если он окажется не в сборной Германии, а в каком-то европейском клубе», - сказал Румменигге немецкому Sky.

Напомним, что после чемпионата Европы тренерский мостик сборной Германии оставит Йоахим Лёв, который работает с командой с 2006 года.


Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
Теги: Бавария, Сборная Германии, Карл-Хайнц Румменигге, Ханс-Дитер Флик
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