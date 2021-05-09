​Румменигге: «Флик идеально подошёл бы сборной Германии»

Генеральный директор «Баварии» Карл-Хайнц Румменигге высказался по поводу Ханса-Дитера Флика, который покинет тренерский мостик команды в конце сезона. Флика связывают с работой в сборной Германии.

«Флик идеально подошёл бы сборной Германии. Могу только настоятельно рекомендовать Немецкому футбольному союзу закрыть этот кадровый вопрос поскорее. Ханси пользуется большим спросом из-за своих успехов. Будет драматично, если он окажется не в сборной Германии, а в каком-то европейском клубе», - сказал Румменигге немецкому Sky.

Напомним, что после чемпионата Европы тренерский мостик сборной Германии оставит Йоахим Лёв, который работает с командой с 2006 года.