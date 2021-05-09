​Нойер повторил рекорд Кана

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09 Мая 2021, 09:36,
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Голкипер «Баварии» Мануэль Нойер не пропустил в субботнем матче Бундеслиги против мёнхенгладбахской «Боруссии» (6:0), на которую мюнхенцы выходили уже в статусе чемпиона Германии. Как сообщается на страничке Bayern & Germany в Twitter, Нойер повторил рекорд Оливера Кана по количеству «сухих» матчей в Бундеслиге. Теперь у обоих вратарей по 204 игры немецкого чемпионата без пропущенных голов.
Чтобы провести 204 «сухих» матча, Мануэлю Нойеру понадобилось всего 437 игр Бундеслиги, в то время как Оливеру Кану для покорения этой отметки потребовалось 557 матчей.
Мануэль Нойер летом отметит 10 лет выступлений за «Баварию».
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Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
|Теги: Бавария, Мануэль Нойер, Оливер Кан