​Полиция Мюнхена пошутила после очередного чемпионства «Баварии»

В субботу вечером «Бавария» официально оформила чемпионский титул Бундеслиги. Мюнхенцы стали чемпионами Германии девятый год подряд. Шутка по этому поводу появилась на страничке полиции Мюнхена в Twitter.

«Разыскивается конкуренция в Бундеслиге, которая пропала около 9 лет назад. Если у вас есть информация о её местонахождении, отправьте её «Баварии» или в любой полицейский участок», - говорится в опубликованном сообщении.

Также полиция поздравила фанатов «Баварии» с чемпионством и напомнила о необходимости соблюдать ПДД и коронавирусные ограничения в Мюнхене.