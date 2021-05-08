Чемпионат Германии. Бундеслига 2020-2021
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​Полиция Мюнхена пошутила после очередного чемпионства «Баварии»

08 Мая 2021, 21:50,

В субботу вечером «Бавария» официально оформила чемпионский титул Бундеслиги. Мюнхенцы стали чемпионами Германии девятый год подряд. Шутка по этому поводу появилась на страничке полиции Мюнхена в Twitter.

«Разыскивается конкуренция в Бундеслиге, которая пропала около 9 лет назад. Если у вас есть информация о её местонахождении, отправьте её «Баварии» или в любой полицейский участок», - говорится в опубликованном сообщении.

Также полиция поздравила фанатов «Баварии» с чемпионством и напомнила о необходимости соблюдать ПДД и коронавирусные ограничения в Мюнхене.

Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
Теги: Бавария
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