Чемпионат Германии. Бундеслига 2020-2021
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​В карьере Комана ещё не было нечемпионского сезона

08 Мая 2021, 19:57,

В субботу «Бавария» в очередной раз стала чемпионом Германии. Завершение сезона с титулом является стабильной нормой для одного из футболистов команды Кингсли Комана. Во взрослой карьере он провёл уже девять сезонов. Из года в год Коман становился чемпионом – сначала во Франции с «ПСЖ» (2012/2013, 2013/2014), затем в Италии с «Ювентусом» (2014/2015, 2015/2016), а после и в Германии с «Баварией» (2015/2016, 2016/2017, 2017/2018, 2018/2019, 2019/2020, 2020/2021).

Стоит сказать, что в июне Кингсли Коману исполнится 25 лет. Эксперты из transfermarkt оценивают футболиста в 65 миллионов евро.

Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
Теги: Бавария, Кингсли Коман
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