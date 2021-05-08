​В карьере Комана ещё не было нечемпионского сезона

В субботу «Бавария» в очередной раз стала чемпионом Германии. Завершение сезона с титулом является стабильной нормой для одного из футболистов команды Кингсли Комана. Во взрослой карьере он провёл уже девять сезонов. Из года в год Коман становился чемпионом – сначала во Франции с «ПСЖ» (2012/2013, 2013/2014), затем в Италии с «Ювентусом» (2014/2015, 2015/2016), а после и в Германии с «Баварией» (2015/2016, 2016/2017, 2017/2018, 2018/2019, 2019/2020, 2020/2021).

Стоит сказать, что в июне Кингсли Коману исполнится 25 лет. Эксперты из transfermarkt оценивают футболиста в 65 миллионов евро.