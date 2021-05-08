​Мюллер и Алаба стали рекордсменами по титулам Бундеслиги

На домашний матч против «Боруссии» из Мёнхенгладбаха футболисты «Баварии» вышли уже в статусе чемпионов Германии. Мюнхенцы оказались недосягаемыми на вершине таблицы после того, как «РБ Лейпциг» не смог набрать очки в гостях у «Боруссии» в Дортмунде.

Как сообщается на сайте Бундеслиги, футболисты «Баварии» Томас Мюллер и Давид Алаба стали рекордсменами турнира. Ранее никто не выигрывал титул Бундеслиги 10 раз. Немец и австриец превзошли достижение Франка Рибери, становившегося чемпионом Германии 9 раз.

Напомним, что «Бавария» завоевала «серебряную салатницу» девятый год подряд.