Гулачи подписал новый контракт с «РБ Лейпцигом»

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08 Мая 2021, 11:20,
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Венгерский голкипер Петер Гулачи, выступающий за «РБ Лейпциг», продлил сотрудничество с немецким клубом. Об этом рапортует пресс-служба «быков».
Новый трудовой договор между сторонами рассчитан до середины 2025 года.
В нынешнем сезоне вратарь принял участие в 44 поединках, в 20 из которых отстоял на ноль. Предыдущий контракт Гулачи с «РБ Лейцигом» был рассчитан до лета 2023 года.
За три тура до завершения сезона команда занимает второе место в турнирной таблице чемпионата Германии, отставая от лидирующей «Баварии» на семь очков.
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Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
|Теги: РБ Лейпциг, Петер Гулачи