Гулачи подписал новый контракт с «РБ Лейпцигом»

Венгерский голкипер Петер Гулачи, выступающий за «РБ Лейпциг», продлил сотрудничество с немецким клубом. Об этом рапортует пресс-служба «быков».

Новый трудовой договор между сторонами рассчитан до середины 2025 года.

В нынешнем сезоне вратарь принял участие в 44 поединках, в 20 из которых отстоял на ноль. Предыдущий контракт Гулачи с «РБ Лейцигом» был рассчитан до лета 2023 года.

За три тура до завершения сезона команда занимает второе место в турнирной таблице чемпионата Германии, отставая от лидирующей «Баварии» на семь очков.