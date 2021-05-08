В «Баварии» исключили дорогостоящие покупки

Мюнхенская «Бавария» не станет подписывать дорогостоящих игроков в летнее трансферое окно. Об этом рассказал президент клуба Герберт Хайнер.

«Бавария» усилится, однако мы не намерены покупать дорогих футболистов. У нас и так собраны отличные игроки с большим потенциалом. По этому поводу я даже не переживаю», - приводит слова руководителя Bild.

Ранее СМИ сообщали, что в летнее межсезонье «Бавария» может расстаться с нападающим Робертом Левандовски. Интерес к польскому бомбардиру проявляют в АПЛ и Лиге 1.

Мюнхенский клуб может досрочно обеспечить чемпионство в Бундеслиге в предстоящей игре с «Боруссией» из Мёнхенгладбаха.