Флик подтвердил переговоры со сборной Германии

Наставник мюнхенской «Баварии» Ханс-Дитер Флик ответил на вопрос о своем возможном назначении на пост главного тренера национальной сборной Германии.

«Могу подтвердить, что сейчас ведутся переговоры с представителями сборной о моем назначении. Эта работа стала бы для меня чем-то особенным», - приводит слова тренера издание Bild.

Ранее сообщалось, что Флик покинет пост рулевого «Баварии» по завершении текущего сезона. Его место займет Юлиан Нагельсманн.

После 31 тура чемпионата Германии мюнхенский гранд набрал 71 очко и занимает первое место в турнирной таблице.