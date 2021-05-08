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«Бавария» хочет переманить спортивного директора «Ювентуса»

08 Мая 2021, 09:20,

Футбольный функционер Фабио Паратичи, ныне занимающий пост спортивного директора туринского «Ювентуса», может продолжить карьеру в немецком чемпионате.

Согласно информации Calciomercato, заинтересованность в его услугах проявляет мюнхенская «Бавария». Немецкий чемпион готов предложить Паратичи аналогичную должность в клубе.

Отметим, что трудовое соглашение функционера со «старой синьорой» рассчитано до лета текущего года.

После 31 тура чемпионата Германии «Бавария» набрала 71 очко и находится на первом месте в турнирной таблице. «Ювентус» в Серии А занимает третье место, потеряв шансы на скудетто.

Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
Теги: Бавария, Фабио Паратичи
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Комментарии (2)
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0
online
08 Мая 2021, 09:49

Утятина сто процентная, или Бавария устала от нормальных трансферов.

0
beorn_n
08 Мая 2021, 09:41

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