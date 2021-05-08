«Бавария» хочет переманить спортивного директора «Ювентуса»

Футбольный функционер Фабио Паратичи, ныне занимающий пост спортивного директора туринского «Ювентуса», может продолжить карьеру в немецком чемпионате.

Согласно информации Calciomercato, заинтересованность в его услугах проявляет мюнхенская «Бавария». Немецкий чемпион готов предложить Паратичи аналогичную должность в клубе.

Отметим, что трудовое соглашение функционера со «старой синьорой» рассчитано до лета текущего года.

После 31 тура чемпионата Германии «Бавария» набрала 71 очко и находится на первом месте в турнирной таблице. «Ювентус» в Серии А занимает третье место, потеряв шансы на скудетто.