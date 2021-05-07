Рауль может возглавить команду из Бундеслиги

Бывшая звезда «Реала», а ныне главный тренер испанской «Кастильи» Рауль может перебраться на работу в Германию. Об этом сообщает издание Goal.

Как сообщает источник, 43-летний испанец является основным претендентом на должность наставника футбольного клуба «Айнтрахт» Франкфурт. По предварительной информации, представители немецкого клуба уже провели переговоры с командой испанского тренера, но дальнейшее обсуждение деталей сделки отложили до конца текущего сезона.

«Кастилья» – футбольный клуб, базирующийся в столице Испании, городе Мадрид, является резервной командой клуба «Реал».