Чемпионат Германии. Бундеслига 2020-2021
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Рауль может возглавить команду из Бундеслиги

07 Мая 2021, 21:49,
Бывшая звезда «Реала», а ныне главный тренер испанской «Кастильи» Рауль может перебраться на работу в Германию. Об этом сообщает издание Goal.

Как сообщает источник, 43-летний испанец является основным претендентом на должность наставника футбольного клуба «Айнтрахт» Франкфурт. По предварительной информации, представители немецкого клуба уже провели переговоры с командой испанского тренера, но дальнейшее обсуждение деталей сделки отложили до конца текущего сезона.

«Кастилья» – футбольный клуб, базирующийся в столице Испании, городе Мадрид, является резервной командой клуба «Реал».

Евро-Футбол.Ру Глагоцкий Андрей
Теги: Айнтрахт Франкфурт, Рауль, Кастилья
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