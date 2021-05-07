Агент Хакими: «Кто бы не хотел играть за «Баварию»?»

Алехандро Камано, агент защитника «Интера» Ашрафа Хакими, прокомментировал интерес к своему клиенту со стороны «Баварии».

«Я не знаю, откуда берется эта информация, но меня не удивит, если «Бавария» будет проявлять интерес к Хакими. Ашраф очень счастлив в «Интере», но у него нет никаких планов. Но кто бы не хотел играть за мюнхенский клуб?» - цитирует Камано Goal.

22-летний Хакими сыграл 41 матч за «Интер» во всех турнирах нынешнего сезона, забил семь голов и отдал восемь голевых передач. Трансферная стоимость защитника сборной Марокко по версии портала Transfermarkt оценивается в 50 миллионов евро.