Чемпионат Германии. Бундеслига 2020-2021
Сделать ставку
﻿
0

Агент Хакими: «Кто бы не хотел играть за «Баварию»?»

07 Мая 2021, 21:38,

Алехандро Камано, агент защитника «Интера» Ашрафа Хакими, прокомментировал интерес к своему клиенту со стороны «Баварии».

«Я не знаю, откуда берется эта информация, но меня не удивит, если «Бавария» будет проявлять интерес к Хакими. Ашраф очень счастлив в «Интере», но у него нет никаких планов. Но кто бы не хотел играть за мюнхенский клуб?» - цитирует Камано Goal.

22-летний Хакими сыграл 41 матч за «Интер» во всех турнирах нынешнего сезона, забил семь голов и отдал восемь голевых передач. Трансферная стоимость защитника сборной Марокко по версии портала Transfermarkt оценивается в 50 миллионов евро.

Евро-Футбол.Ру Руслан Цимбалюк
Теги: Бавария, Ашраф Хакими
★ Добавьте Евро-Футбол в источники



Читайте также на "Евро-футбол.ру":

Комментарии (0)
Написать комментарий Рейтинг комментариев
Новости партнёров:
Обсуждаемые материалы
«Сассуоло» и «Аталанта» сделали «Интер» чемпионом Италии
«Сассуоло» и «Аталанта» сделали «Интер» чемпионом Италии
Куман: «Барселона» станет чемпионом, если выиграет пять матчей»
Куман: «Барселона» станет чемпионом, если выиграет пять матчей»
«Челси» полностью переиграл «Реал», обеспечив очередной английский финал в Лиге чемпионов
«Челси» полностью переиграл «Реал», обеспечив очередной английский финал в Лиге чемпионов
Гвардиола – да, Неймар – нет: «Манчестер Сити» подвинул «ПСЖ» и впервые вышел в финал Лиги чемпионов
Гвардиола – да, Неймар – нет: «Манчестер Сити» подвинул «ПСЖ» и впервые вышел в финал Лиги чемпионов
«Зенит» на кураже разнёс «Локомотив» и защитил чемпионский титул РПЛ
«Зенит» на кураже разнёс «Локомотив» и защитил чемпионский титул РПЛ


Рейтинг букмекерских контор
1 Бонус: 15000 Обзор Играть
2 Бонус: 10000 Обзор Играть
3 Бонус: 10000 Обзор Играть
4 Бонус: 1000 Обзор Играть
5 Бонус: 15000 Обзор Играть
6 Бонус: 5000 Обзор Играть
7 Бонус: 1000 Обзор Играть
8 Бонус: 10000 Обзор Играть
9 Бонус: 19500 Обзор Играть
10 Бонус: 500 Обзор Играть
Весь рейтинг лучших букмекеров от Евро-футбола