​Рауль может возглавить клуб Бундеслиги

Известный в прошлом футболист «Реала» Рауль Гонсалес может возглавить «Айнтрахт». Клуб Бундеслиги из Франкфурта рассматривает кандидатуру молодого тренера, о чём сообщает портал Goal.com.

По данным источника, предварительные переговоры уже прошли. Теперь стороны свяжутся по завершению сезона.

Как тренер на взрослом уровне Рауль ещё не работал. С 2018 года он трудится с молодёжными командами «Реала». В прошлом году под руководством Рауля «сливочные» выиграли Юношескую лигу УЕФА.

«Айнтрахт» на текущий момент занимает четвёртое место в турнирной таблице немецкого чемпионата. Команда борется за получение путёвки в групповой этап Лиги чемпионов на следующий сезон.