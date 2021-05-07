Чемпионат Германии. Бундеслига 2020-2021
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​Рауль может возглавить клуб Бундеслиги

07 Мая 2021, 19:44,

Известный в прошлом футболист «Реала» Рауль Гонсалес может возглавить «Айнтрахт». Клуб Бундеслиги из Франкфурта рассматривает кандидатуру молодого тренера, о чём сообщает портал Goal.com.

По данным источника, предварительные переговоры уже прошли. Теперь стороны свяжутся по завершению сезона.

Как тренер на взрослом уровне Рауль ещё не работал. С 2018 года он трудится с молодёжными командами «Реала». В прошлом году под руководством Рауля «сливочные» выиграли Юношескую лигу УЕФА.

«Айнтрахт» на текущий момент занимает четвёртое место в турнирной таблице немецкого чемпионата. Команда борется за получение путёвки в групповой этап Лиги чемпионов на следующий сезон.  

Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
Теги: Реал Мадрид, Айнтрахт Франкфурт, Рауль Гонсалес
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Комментарии (1)
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ингерман
07 Мая 2021, 20:28

ай.. удачи эль-капитано!

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