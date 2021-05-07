​Рауль может возглавить клуб Бундеслиги

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07 Мая 2021, 19:44,
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Известный в прошлом футболист «Реала» Рауль Гонсалес может возглавить «Айнтрахт». Клуб Бундеслиги из Франкфурта рассматривает кандидатуру молодого тренера, о чём сообщает портал Goal.com.
По данным источника, предварительные переговоры уже прошли. Теперь стороны свяжутся по завершению сезона.
Как тренер на взрослом уровне Рауль ещё не работал. С 2018 года он трудится с молодёжными командами «Реала». В прошлом году под руководством Рауля «сливочные» выиграли Юношескую лигу УЕФА.
«Айнтрахт» на текущий момент занимает четвёртое место в турнирной таблице немецкого чемпионата. Команда борется за получение путёвки в групповой этап Лиги чемпионов на следующий сезон.
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Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
|Теги: Реал Мадрид, Айнтрахт Франкфурт, Рауль Гонсалес
ай.. удачи эль-капитано!