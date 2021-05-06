Нагельсманн попросил «Баварию» купить Холанна

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06 Мая 2021, 13:35,
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Мюнхенская «Бавария» решила включиться в гонку за нападающим дортмундской «Боруссии» Эрлингом Холанном, сообщает Sky Sport Deutschland.
Новый наставник команды Юлиан Нагельсманн, который сменит Ханса-Дитера Флика грядущим летом, настаивает на трансфере 20-летнего норвежского бомбардира. Он считает Эрлинга идеальной альтернативой Роберту Левандовски. Поляка сватают в английскую Премьер-лигу и испанскую Примеру.
Холанн выступает за «Боруссию» с января 2020-го года. Его трудовой договор со «шмелями» рассчитан до конца сезона-2023/2024. Портал Transfermarkt оценивает стоимость норвежца в 110 миллионов евро.
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Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
|Теги: Бавария, Эрлинг Холанн, Юлиан Нагельсманн
Бавария никогда не пойдет на такие траты