«Бавария» интересуется Хакими

Защитник миланского «Интера» Ашраф Хакими может сменить клуб в летнее трансферное окно.

Как сообщил журналист Мануэль Бонке в «Твиттере», интерес к футболисту проявляет мюнхенская «Бавария». В немецком клубе считают, что Хакими впишется в систему игры нового наставника мюнхенцев Юлиана Нагельсманна.

22-летний защитник сыграл 41 матч за «Интер» во всех турнирах нынешнего сезона, забил семь голов и отдал восемь голевых передач. Контракт Ашрафа с итальянским клубом рассчитан до 2025 года, а его трансферная стоимость по версии авторитетного портала Transfermarkt оценивается в 50 миллионов евро.