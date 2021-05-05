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«Бавария» интересуется Хакими

05 Мая 2021, 14:22,

Защитник миланского «Интера» Ашраф Хакими может сменить клуб в летнее трансферное окно.

Как сообщил журналист Мануэль Бонке в «Твиттере», интерес к футболисту проявляет мюнхенская «Бавария». В немецком клубе считают, что Хакими впишется в систему игры нового наставника мюнхенцев Юлиана Нагельсманна.

22-летний защитник сыграл 41 матч за «Интер» во всех турнирах нынешнего сезона, забил семь голов и отдал восемь голевых передач. Контракт Ашрафа с итальянским клубом рассчитан до 2025 года, а его трансферная стоимость по версии авторитетного портала Transfermarkt оценивается в 50 миллионов евро.

Евро-Футбол.Ру Руслан Цимбалюк
Теги: Интер Милан, Бавария, Ашраф Хакими
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