«Унион» ведёт переговоры с «Баварией» об аренде с Нюбелем

Резервный голкипер мюнхенской «Баварии» Александр Нюбель может сменить клуб летом.

Как сообщает Bild, интерес к футболисту проявляет «Унион», который уже начал переговоры с «Баварией», речь идёт об аренде Нюбеля на два сезона.

24-летний немецкий голкипер сыграл три матча за «Баварию» во всех турнирах нынешнего сезона, в которых пропустил два гола. Напомним, что Нюбель перешёл в мюнхенский клуб из «Шальке» в июле 2020-го года, заключив контракт с «Баварией» на пять лет.

После 31 тура «Унион» занимает восьмое место в турнирной таблице немецкой Бундеслиги, отставая от дортмундской «Боруссии», идущей пятым, на девять зачетных баллов.