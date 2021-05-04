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«Унион» ведёт переговоры с «Баварией» об аренде с Нюбелем

04 Мая 2021, 23:33,

Резервный голкипер мюнхенской «Баварии» Александр Нюбель может сменить клуб летом.

Как сообщает Bild, интерес к футболисту проявляет «Унион», который уже начал переговоры с «Баварией», речь идёт об аренде Нюбеля на два сезона.

24-летний немецкий голкипер сыграл три матча за «Баварию» во всех турнирах нынешнего сезона, в которых пропустил два гола. Напомним, что Нюбель перешёл в мюнхенский клуб из «Шальке» в июле 2020-го года, заключив контракт с «Баварией» на пять лет.

После 31 тура «Унион» занимает восьмое место в турнирной таблице немецкой Бундеслиги, отставая от дортмундской «Боруссии», идущей пятым, на девять зачетных баллов.

Евро-Футбол.Ру Руслан Цимбалюк
Теги: Бавария, Унион Берлин, Александр Нюбель
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