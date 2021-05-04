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​«Бавария» объявила об уходе Мартинеса

04 Мая 2021, 18:07,

Хави Мартинес покинет «Баварию» в конце сезона. Стороны решили не продлевать контракт, который рассчитан до конца июня текущего года, о чём сообщается на официальном сайте мюнхенского клуба.

Мартинес перебрался в «Баварию» из «Атлетика» летом 2012 года. За девять лет испанский полузащитник провёл за мюнхенцев 266 матчей, в которых забил 14 голов и отдал 11 результативных передач на партнёров.

До конца сезона «Баварии» осталось провести три матча. Соперниками мюнхенцев будут гладбахская «Боруссия», «Фрайбург» и «Аугсбург». Чтобы стать чемпионом Германии, «Баварии» достаточно выиграть один матч.

Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
Теги: Бавария, Хави Мартинес
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Комментарии (2)
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0
Reich83
04 Мая 2021, 19:04

2021 - 2012 = 10 ??? 10 лет? 10 ЛЕТ? ну я что-то не понимаю

0
Алексей Антоненко
04 Мая 2021, 19:22

Нет.
2021 - 2012 = 9.

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