​«Бавария» объявила об уходе Мартинеса

Хави Мартинес покинет «Баварию» в конце сезона. Стороны решили не продлевать контракт, который рассчитан до конца июня текущего года, о чём сообщается на официальном сайте мюнхенского клуба.

Мартинес перебрался в «Баварию» из «Атлетика» летом 2012 года. За девять лет испанский полузащитник провёл за мюнхенцев 266 матчей, в которых забил 14 голов и отдал 11 результативных передач на партнёров.

До конца сезона «Баварии» осталось провести три матча. Соперниками мюнхенцев будут гладбахская «Боруссия», «Фрайбург» и «Аугсбург». Чтобы стать чемпионом Германии, «Баварии» достаточно выиграть один матч.