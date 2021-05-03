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Юпамекано – об отношении к роскоши: «Мне не нужны дорогие часы, чтобы быть счастливым»

03 Мая 2021, 23:56,

Защитник «РБ Лейпцига» Део Юпамекано рассказал о своем отношении к роскоши.

«Я концентрируюсь на своей работе и понимаю, что у меня есть ответственность перед командой и клубом. Если мой клуб, семья и друзья в порядке, то и у меня всё хорошо. Мне не нужны дорогие часы, чтобы быть счастливым», - цитирует Юпамекано sportbuzzer.

22-летний француз сыграл тридцать семь матчей за «РБ Лейпциг» во всех турнирах нынешнего сезона, забил один гол и отдал одну голевую передачу. Отметим, что летом Юпамекано станет игроком «Баварии», сумма трансфера составит порядка сорока двух с половиной миллионов евро.

Евро-Футбол.Ру Руслан Цимбалюк
Теги: Део Юпамекано
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