Чемпионат Германии. Бундеслига 2020-2021
Сделать ставку
﻿
0

​Вацке по-прежнему исключает уход Холанна

03 Мая 2021, 15:46,

Генеральный директор «Боруссии» из Дортмунда Ханс-Йоахим Вацке продолжает исключать летний уход из команды нападающего Эрлинга Холанна.

Ранее в прессе появлялась информация о том, что агент Холанна Мино Райола шантажирует руководство «Боруссии» возможным переходом игрока через год в «Баварию», если клуб его не отпустит ближайшим летом.

«Я знаю Райолу долгое время и хорошо с ним лажу. Для нас это не проблема. Эрлинг Холанн будет игроком «Боруссии» в следующем сезоне», - приводит слова Вацке в Twitter журналист Фабрицио Романо со ссылкой на интервью для немецкого Sport1.

Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
Теги: Боруссия Дортмунд, Эрлинг Холанн, Мино Райола, Ханс-Йоахим Вацке
★ Добавьте Евро-Футбол в источники



Читайте также на "Евро-футбол.ру":

Комментарии (0)
Написать комментарий Рейтинг комментариев
Новости партнёров:
Обсуждаемые материалы
Куман: «Барселона» станет чемпионом, если выиграет пять матчей»
Куман: «Барселона» станет чемпионом, если выиграет пять матчей»
ЭСК решила, что Кукуян ошибся, удалив Ахметова в дерби
ЭСК решила, что Кукуян ошибся, удалив Ахметова в дерби
«Зенит» на кураже разнёс «Локомотив» и защитил чемпионский титул РПЛ
«Зенит» на кураже разнёс «Локомотив» и защитил чемпионский титул РПЛ
«Гранада» неожиданно помешала «Барселоне» выйти в лидеры
«Гранада» неожиданно помешала «Барселоне» выйти в лидеры
Кто выиграет Лигу чемпионов
Кто выиграет Лигу чемпионов


Рейтинг букмекерских контор
1 Бонус: 15000 Обзор Играть
2 Бонус: 10000 Обзор Играть
3 Бонус: 10000 Обзор Играть
4 Бонус: 1000 Обзор Играть
5 Бонус: 15000 Обзор Играть
6 Бонус: 5000 Обзор Играть
7 Бонус: 1000 Обзор Играть
8 Бонус: 10000 Обзор Играть
9 Бонус: 19500 Обзор Играть
10 Бонус: 500 Обзор Играть
Весь рейтинг лучших букмекеров от Евро-футбола