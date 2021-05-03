​Вацке по-прежнему исключает уход Холанна

Генеральный директор «Боруссии» из Дортмунда Ханс-Йоахим Вацке продолжает исключать летний уход из команды нападающего Эрлинга Холанна.

Ранее в прессе появлялась информация о том, что агент Холанна Мино Райола шантажирует руководство «Боруссии» возможным переходом игрока через год в «Баварию», если клуб его не отпустит ближайшим летом.

«Я знаю Райолу долгое время и хорошо с ним лажу. Для нас это не проблема. Эрлинг Холанн будет игроком «Боруссии» в следующем сезоне», - приводит слова Вацке в Twitter журналист Фабрицио Романо со ссылкой на интервью для немецкого Sport1.