«Боруссия» назвала сумму, за какую продаст Санчо

Вингер Джейдон Санчо может покинуть дортмундскую «Боруссию» в летнее трансферное окно. Об этом информирует Sport1.de.

Согласно сведениям источника, боссы немецкого топ-клуба готовы продать 21-летнего англичанина, если будут удовлетворены их финансовые требования. «Шмели» рассчитывают выручить с трансфера Джейдона 90 миллионов евро.

Ранее СМИ сообщали об интересе к Санчо со стороны английских грандов.

В текущем розыгрыше чемпионата Германии полузащитник провел 23 поединка, забил шесть мячей и отдал девять ассистов. Его контракт с «Боруссией» рассчитан до середины 2023-го года.