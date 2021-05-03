«Боруссия» назвала сумму, за какую продаст Санчо

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03 Мая 2021, 13:18,
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Вингер Джейдон Санчо может покинуть дортмундскую «Боруссию» в летнее трансферное окно. Об этом информирует Sport1.de.
Согласно сведениям источника, боссы немецкого топ-клуба готовы продать 21-летнего англичанина, если будут удовлетворены их финансовые требования. «Шмели» рассчитывают выручить с трансфера Джейдона 90 миллионов евро.
Ранее СМИ сообщали об интересе к Санчо со стороны английских грандов.
В текущем розыгрыше чемпионата Германии полузащитник провел 23 поединка, забил шесть мячей и отдал девять ассистов. Его контракт с «Боруссией» рассчитан до середины 2023-го года.
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Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
|Теги: Боруссия Дортмунд, Джейдон Санчо