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Левандовски может продолжить карьеру в АПЛ

03 Мая 2021, 11:58,

Центрфорвард мюнхенской «Баварии» Роберт Левандовски имеет вариант продолжения карьеры в английской Премьер-лиге. Об этом информирует SportBild.

Согласно данным источника, футбольный агент Пини Захави, представляющий интересы польского голеадора, вступил в переговоры с руководством немецкого гранда о подписании нового контракта. Если клуб откажется поднять оклад Левандовски, игрок может переехать в АПЛ. Интерес к нему проявляют «Челси» и «Манчестер Юнайтед».

Роберт играет за «Баварию» с 2014-го года. Контракт 32-летнего форварда с мюнхенским клубом истекает по окончании сезона-2022/2023.

Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
Теги: Роберт Левандовски
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