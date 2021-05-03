Левандовски может продолжить карьеру в АПЛ

Центрфорвард мюнхенской «Баварии» Роберт Левандовски имеет вариант продолжения карьеры в английской Премьер-лиге. Об этом информирует SportBild.

Согласно данным источника, футбольный агент Пини Захави, представляющий интересы польского голеадора, вступил в переговоры с руководством немецкого гранда о подписании нового контракта. Если клуб откажется поднять оклад Левандовски, игрок может переехать в АПЛ. Интерес к нему проявляют «Челси» и «Манчестер Юнайтед».

Роберт играет за «Баварию» с 2014-го года. Контракт 32-летнего форварда с мюнхенским клубом истекает по окончании сезона-2022/2023.