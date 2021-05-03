В «Боруссии» высказались о будущем Холанна

Норвежский бомбардир Эрлинг Холанн не покинет дортмундскую «Боруссию» в летнее межсезонье. Об этом заявил спортивный директор немецкого клуба Себастьян Кель.

«Эрлинг продолжит играть за «Боруссию» в следующем сезоне. Он согласен остаться. Я общаюсь с ним каждый день и знаю, что он по-прежнему связывает себя с нашим клубом», - приводит слова функционера Daily Mail.

Ранее СМИ сообщали, что в услугах Холанна заинтересованы испанские и английские топ-клубы. Контракт норвежца с «Боруссией» рассчитан до 2024-го года.

В текущем розыгрыше Бундеслиги нападающий провел 26 матчей, забил 25 голов и отдал пять ассистов.