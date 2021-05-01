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​Моуринью: Не буду работать в «Баварии» и «ПСЖ»

01 Мая 2021, 19:17,

Известный тренер Жозе Моуринью сказал несколько слов по поводу своего будущего. Как известно, почти две недели назад португалец был уволен из «Тоттенхэма».

«Если вы оказываетесь в Баварии» или «ПСЖ», вы знаете, что ваша судьба написана сразу же. В Англии же конкурентоспособность находится на самом высоком уровне. Это меня привлекает.

Всё дело в давлении. Я хочу находиться под давлением. Я всегда выбирал давление. Я отказываюсь ехать в страну, где не будет давления. Я отказываюсь!» - сказал Моуринью в интервью The Times.

По ходу своей тренерской карьеры Жозе Моуринью работал в Португалии, Англии, Италии и Испании.

Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
Теги: Бавария, ПСЖ, Жозе Моуринью
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Комментарии (2)
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0
Champions of the world
01 Мая 2021, 21:14

Главное, чтобы не в Баварию) Только там тебя не хватало, старый мошенник)

0
ARTUR
01 Мая 2021, 20:13

кто тебя туда возьмет ))) особенно в Баварию ))) аферюга ))

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