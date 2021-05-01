​Моуринью: Не буду работать в «Баварии» и «ПСЖ»

Известный тренер Жозе Моуринью сказал несколько слов по поводу своего будущего. Как известно, почти две недели назад португалец был уволен из «Тоттенхэма».

«Если вы оказываетесь в Баварии» или «ПСЖ», вы знаете, что ваша судьба написана сразу же. В Англии же конкурентоспособность находится на самом высоком уровне. Это меня привлекает.

Всё дело в давлении. Я хочу находиться под давлением. Я всегда выбирал давление. Я отказываюсь ехать в страну, где не будет давления. Я отказываюсь!» - сказал Моуринью в интервью The Times.

По ходу своей тренерской карьеры Жозе Моуринью работал в Португалии, Англии, Италии и Испании.