Новый вызов: сможет ли Алаба заиграть в «Реале»

Одна из главных трансферных саг этого года, кажется, подходит к своему логическому завершению. Давид Алаба, вокруг которого ходило множество слухов относительно его нового клуба, летом, по всей видимости, присоединится к мадридскому «Реалу». Сетевое издание «Евро-Футбол.Ру» рассуждает о перспективах австрийца в составе «королевского клуба».

Когда появилась информация о том, что Алаба не намерен продлевать контракт с «Баварией», многие СМИ сразу же начали сватать футболиста именно в «Реал». Да, наряду с испанским грандом в прессе мелькали и другие названия клубов, таких как «Челси», ПСЖ, «Ювентус» и даже «Барселона», но их интерес не представлял ничего серьёзного. Так или иначе, все слухи оказались правдой – один из самых авторитетных трансферных инсайдеров Фабрицио Романо подтвердил все домыслы: Алаба в ближайшее время станет футболистом «королевского клуба».

Примечательно, что зарплата австрийца после переезда останется неизменной – 12 миллионов за сезон. А ведь именно зарплату называли главным катализатором желания Алабы покинуть «Баварию». Значит, мы можем сделать определённый вывод – австриец действительно хочет попробовать что-то новое, и этот переход станет для него новым вызовом. Но чем может закончиться такой выбор? Попробуем разобраться, на каких позициях в Мадриде ждут Алабу и где Зидан может использовать футболиста с максимальной эффективностью.

Ни для кого не секрет, что родная позиция Алабы – левый защитник. Именно в этом амплуа он и стал звездой и ключевым игроком мюнхенского клуба. В последние годы ввиду различных кадровых проблем Ханси Флик использовал Давида на позиции центрального защитника. И стоит отдать должное Алабе — он прекрасно справился с новой для себя ролью. Когда было нужно, австриец поднимался и в зону опорной полузащиты. Это показывает, что данный футболист был универсальной боевой единицей, важнейшей в структуре «Баварии». Ведь если бы это было не так, вряд ли мюнхенцы взяли бы «ушастого», буквально в газон втаптывая одного за другим соперников, согласитесь. Рассмотрим, на какой позиции в новом клубе Алаба будет максимально полезен.

Центральный полузащитник

Именно на этой позиции Алабе, по-видимому, захотелось играть в «Баварии» больше всего. Неслучайно говорили о том, что и это стало причиной ухода футболиста из «Баварии»: Флик якобы не мог удовлетворить просьбу Давида играть в центре поля. Что касается «Реала», то тут австриец вряд ли сможет закрепиться и стать игроком основы. Причина проста – рабочих мест просто-напросто нет. Центр поля у «Реала» не страдает недостатком кадров: Кроос, Модрич, Каземиро, Вальверде – и сложно сказать, сильнее ли их Алаба хотя бы в чём-то. Не стоит забывать и об Иско, который выходит ближе к атаке. Вероятность появления в новом сезоне Алабы в центре поля очень мала, разве что кто-то из ключевых игроков уйдет из стана «Реала» в летнее трансферное окно или ряд игроков этой позиции получат травмы. А самая желаемая позиция Давида — конкретно опорный полузащитник — кажется в «Реале» вообще незыблемой. Вряд ли кто-то сможет сместить Каземиро в ближайшее время, да и уходить бразилец, похоже, никуда с этого комфортного для себя места не собирается. Так что наверняка опорную зону «королевского клуба» Каземиро будет бетонировать ещё не один год.

Левый защитник

Вероятность увидеть Алабу на позиции левого латераля уже куда выше. Марсело с годами не молодеет, и это очень отчетливо видно в последних играх. В матче с «Челси» бразилец постоянно не успевал за быстрыми игроками соперников, и это становилось огромной проблемой в обороне «Реала». Как это ни печально признавать, но Марсело уже не держит свой прежний уровень, поэтому в отсутствие Ферлана Менди «сливочные» начинают чувствовать провалы в обороне. Данная позиция для Алабы родная, поэтому особых проблем с адаптацией быть не должно. Но станет ли он игроком основы, играя слева? Или же он просто заменит Марсело? Вот этот вопрос остается довольно острым. Менди стал уже уверенным игроком стартового состава и прогрессирует от матча к матчу, поэтому нельзя сказать, что выбор Алабы в основу будет очевиден.

Центральный защитник

А вот такой вариант кажется вообще наиболее правдоподобным и перспективным. Алаба неплох на этой позиции, что он доказал в «Баварии» за прошедшие два сезона. Также ничего не ясно с нынешними основными центральными защитниками «Реала». Всё больше появляется слухов касательно возможного ухода Рафаэля Варана — его заманивает к себе «Манчестер Юнайтед», и этот переход не станет чем-то сверхъестественным. Более того, капитан «сливочных» Серхио Рамос до сих пор не продлил контракт с клубом. Возможно, боссы «Реала» уже знают будущее этих игроков, поэтому и обратили свой взгляд на Давида Алабу. А то, что австриец сильнее ближайших резервистов – Начо и Милитао, даже не подвергается сомнению.

Посмотрим, что получится у Алабы в новом клубе и где он может стать максимально полезным. Наверняка Зидан сможет найти ему место в команде, и мы с интересом будем наблюдать за новым этапом в карьере австрийского футболиста. В любом случае Давид – игрок с колоссальным опытом и стажем, который ни в коем случае не станет лишним в составе мадридского клуба.

Николай Алексеев