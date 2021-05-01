Левандовски может сменить «Баварию» на испанский гранд

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01 Мая 2021, 09:57,
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Форвард мюнхенской «Баварии» Роберт Левандовски имеет вариант продолжения карьеры в чемпионате Испании. Об этом информирует Sky Germany.
Источник утверждает, что в услугах польского голеадора заинтересован мадридский «Реал», подыскивающий усиление в атакующую линию. Сумма сделки может составить порядка 60 миллионов евро. «Бавария» может продать игрока, чтобы восполнить финансовые потери из-за пандемии коронавирусной инфекции.
Контракт 32-летнего нападающего с немецким грандом истекает летом 2023-го года. В текущем сезоне Бундеслиги поляк сыграл 26 матчей, забил 36 голов и отдал шесть ассистов.
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Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
|Теги: Реал Мадрид, Бавария, Роберт Левандовски
Не поздновато ли в Реал?
Полная чушь. За 60 мультов старика.
за 60 лимонов старика которой будет забивать 30-40 мячей ещё 2-3 сезона вполне нормально, надо было его 2018-м покупать а не упускать столько времени....
не нужен Реалу потомок вермахта, притом что он уже почте пенсионер
"...в услугах польского голеадора заинтересован мадридский «Реал», подыскивающий усиление в оборонительную линию." Поправьте.