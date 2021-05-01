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Левандовски может сменить «Баварию» на испанский гранд

01 Мая 2021, 09:57,

Форвард мюнхенской «Баварии» Роберт Левандовски имеет вариант продолжения карьеры в чемпионате Испании. Об этом информирует Sky Germany.

Источник утверждает, что в услугах польского голеадора заинтересован мадридский «Реал», подыскивающий усиление в атакующую линию. Сумма сделки может составить порядка 60 миллионов евро. «Бавария» может продать игрока, чтобы восполнить финансовые потери из-за пандемии коронавирусной инфекции.

Контракт 32-летнего нападающего с немецким грандом истекает летом 2023-го года. В текущем сезоне Бундеслиги поляк сыграл 26 матчей, забил 36 голов и отдал шесть ассистов.

Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
Теги: Реал Мадрид, Бавария, Роберт Левандовски
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Комментарии (5)
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0
Артур Измаилов
01 Мая 2021, 11:54

Не поздновато ли в Реал?

0
Фанат ЗиЗу
01 Мая 2021, 11:29

Полная чушь. За 60 мультов старика.

0
Misha_diablo_football
01 Мая 2021, 12:24

за 60 лимонов старика которой будет забивать 30-40 мячей ещё 2-3 сезона вполне нормально, надо было его 2018-м покупать а не упускать столько времени....

0
ALKL
01 Мая 2021, 11:02

не нужен Реалу потомок вермахта, притом что он уже почте пенсионер

0
Admiral
01 Мая 2021, 10:41

"...в услугах польского голеадора заинтересован мадридский «Реал», подыскивающий усиление в оборонительную линию." Поправьте.

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