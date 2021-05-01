Левандовски может сменить «Баварию» на испанский гранд

Форвард мюнхенской «Баварии» Роберт Левандовски имеет вариант продолжения карьеры в чемпионате Испании. Об этом информирует Sky Germany.

Источник утверждает, что в услугах польского голеадора заинтересован мадридский «Реал», подыскивающий усиление в атакующую линию. Сумма сделки может составить порядка 60 миллионов евро. «Бавария» может продать игрока, чтобы восполнить финансовые потери из-за пандемии коронавирусной инфекции.

Контракт 32-летнего нападающего с немецким грандом истекает летом 2023-го года. В текущем сезоне Бундеслиги поляк сыграл 26 матчей, забил 36 голов и отдал шесть ассистов.