Райола: «Реал» хочет купить Холанна, у них есть деньги на трансфер»

Футбольный агент Мино Райола, который представляет интересы форварда «Боруссии» Эрлинга Холанна, заявил об интересе к норвежскому бомбардиру со стороны мадридского «Реала».

«Сливочные» хотят усилиться Холанном. Они могут позволить себе такой трансфер. «Реал» располагает деньгами для подписания Эрлинга. Но нужно отметить, что интерес к норвежцу проявляют и другие европейские топ-клубы», - приводятся слова агента в «Твиттере» инсайдера Николо Скиры.

Ранее сообщалось об интересе к Холанну со стороны мюнхенской «Баварии» и каталонской «Барселоны».

В текущем сезоне Бундеслиги 20-летний форвард сыграл 26 матчей, забил 25 голов и отдал пять ассистов. Его контракт рассчитан до лета 2024-го года.