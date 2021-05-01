Райола: «Реал» хочет купить Холанна, у них есть деньги на трансфер»

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01 Мая 2021, 09:32,
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Футбольный агент Мино Райола, который представляет интересы форварда «Боруссии» Эрлинга Холанна, заявил об интересе к норвежскому бомбардиру со стороны мадридского «Реала».
«Сливочные» хотят усилиться Холанном. Они могут позволить себе такой трансфер. «Реал» располагает деньгами для подписания Эрлинга. Но нужно отметить, что интерес к норвежцу проявляют и другие европейские топ-клубы», - приводятся слова агента в «Твиттере» инсайдера Николо Скиры.
Ранее сообщалось об интересе к Холанну со стороны мюнхенской «Баварии» и каталонской «Барселоны».
В текущем сезоне Бундеслиги 20-летний форвард сыграл 26 матчей, забил 25 голов и отдал пять ассистов. Его контракт рассчитан до лета 2024-го года.
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Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
|Теги: Реал Мадрид, Эрлинг Холанн, Мино Райола