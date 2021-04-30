Васкес хочет остаться в «Реале», им интересуются «ПСЖ» и «Бавария»

Мадридский «Реал» хочет продлить контракт с полузащитником Лукасом Васкесом.

Как сообщает Diario As, руководство «сливочных» уже провело первый раунд переговоров с представителями Васкеса. Испанец получил очень заманчивые предложения от «Баварии» и «ПСЖ», но хочет остаться в родном клубе. Ожидается, что по новому контракту Васкес будет получать порядка пяти миллионов евро в год.

В нынешнем сезоне Лукас сыграл тридцать четыре матча за «Реал» во всех турнирах, забил два гола и отдал восемь голевых передач. Контракт 29-летнего футболиста с испанским клубом рассчитан до 30 июня 2021 года.