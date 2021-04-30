​Президент «Баварии» - о 25 млн евро за Нагельсманна: «Не верьте слухам»

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30 Апреля 2021, 13:48,
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На днях было официально объявлено о том, что Юлиан Нагельсманн по завершению сезона сменит тренерский мостик «РБ Лейпцига» на тренерский мостик «Баварии». Ходили слухи о том, что мюнхенцам придётся заплатить за Нагельсманна рекордную для рынка тренеров сумму – 25 миллионов евро. Информацию прокомментировал президент «Баварии» Герберт Хайнер.
«Мы должны были договориться с «РБ Лейпцигом», потому что Юлиан Нагельсманн имеет контракт с этим клубом. Но не верьте суммам, которые фигурируют в слухах.
«Бавария» - одна из лучших команд в Европе, так что нам нужен лучший тренер. Нам удалось заполучить Нагельсманна», - сказал Хайнер Abendzeitung.
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Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
|Теги: Бавария, РБ Лейпциг, Юлиан Нагельсманн, Герберт Хайнер