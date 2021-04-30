Чемпионат Германии. Бундеслига 2020-2021
Сделать ставку
﻿
0

​Президент «Баварии» - о 25 млн евро за Нагельсманна: «Не верьте слухам»

30 Апреля 2021, 13:48,

На днях было официально объявлено о том, что Юлиан Нагельсманн по завершению сезона сменит тренерский мостик «РБ Лейпцига» на тренерский мостик «Баварии». Ходили слухи о том, что мюнхенцам придётся заплатить за Нагельсманна рекордную для рынка тренеров сумму – 25 миллионов евро. Информацию прокомментировал президент «Баварии» Герберт Хайнер.

«Мы должны были договориться с «РБ Лейпцигом», потому что Юлиан Нагельсманн имеет контракт с этим клубом. Но не верьте суммам, которые фигурируют в слухах.

«Бавария» - одна из лучших команд в Европе, так что нам нужен лучший тренер. Нам удалось заполучить Нагельсманна», - сказал Хайнер Abendzeitung.

Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
Теги: Бавария, РБ Лейпциг, Юлиан Нагельсманн, Герберт Хайнер
★ Добавьте Евро-Футбол в источники



Читайте также на "Евро-футбол.ру":

Комментарии (0)
Написать комментарий Рейтинг комментариев
Новости партнёров:
Обсуждаемые материалы
Спорное удаление Ахметова, реабилитация Тедеско и уныние Олича: «Спартак» победил ЦСКА впервые за три дерби
Спорное удаление Ахметова, реабилитация Тедеско и уныние Олича: «Спартак» победил ЦСКА впервые за три дерби
ЭСК решила, что Кукуян ошибся, удалив Ахметова в дерби
ЭСК решила, что Кукуян ошибся, удалив Ахметова в дерби
Кто выиграет Лигу чемпионов
Кто выиграет Лигу чемпионов
«Фиорентина» отобрала очки у «Ювентуса»
«Фиорентина» отобрала очки у «Ювентуса»
Всё решится в Лондоне: «Реал» и «Челси» сыграли вничью в первом полуфинале ЛЧ
Всё решится в Лондоне: «Реал» и «Челси» сыграли вничью в первом полуфинале ЛЧ


Рейтинг букмекерских контор
1 Бонус: 15000 Обзор Играть
2 Бонус: 10000 Обзор Играть
3 Бонус: 10000 Обзор Играть
4 Бонус: 1000 Обзор Играть
5 Бонус: 15000 Обзор Играть
6 Бонус: 5000 Обзор Играть
7 Бонус: 1000 Обзор Играть
8 Бонус: 10000 Обзор Играть
9 Бонус: 19500 Обзор Играть
10 Бонус: 500 Обзор Играть
Весь рейтинг лучших букмекеров от Евро-футбола