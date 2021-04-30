​Президент «Баварии» - о 25 млн евро за Нагельсманна: «Не верьте слухам»

На днях было официально объявлено о том, что Юлиан Нагельсманн по завершению сезона сменит тренерский мостик «РБ Лейпцига» на тренерский мостик «Баварии». Ходили слухи о том, что мюнхенцам придётся заплатить за Нагельсманна рекордную для рынка тренеров сумму – 25 миллионов евро. Информацию прокомментировал президент «Баварии» Герберт Хайнер.

«Мы должны были договориться с «РБ Лейпцигом», потому что Юлиан Нагельсманн имеет контракт с этим клубом. Но не верьте суммам, которые фигурируют в слухах.

«Бавария» - одна из лучших команд в Европе, так что нам нужен лучший тренер. Нам удалось заполучить Нагельсманна», - сказал Хайнер Abendzeitung.