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Метцельдер приговорён к десяти месяцам заключения условно

29 Апреля 2021, 19:23,

Экс-защитник «Реала» и сборной Германии Кристоф Метцельдер приговорён к десяти месяцам заключения условно по делу о распространении детской порнографии.

«Я полностью принимаю наказание. Конечно, у меня не было даже никаких мыслей нападать на детей или молодых людей, несмотря на то, что я писал в интернете. Это просто происходило в параллельном мире и не имело ничего общего с реальностью.

Мне придется жить с этим всю оставшуюся жизнь. Я с гордостью отношусь к той благотворительной работе, которую проделал., но сейчас мне стоит отказаться от ордена «За заслуги перед Германией» из уважения к его обладателям», - цитирует Метцельдера Deutsche Welle.

Евро-Футбол.Ру Руслан Цимбалюк
Теги: Кристоф Метцельдер
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