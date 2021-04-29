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Цорк высказался о будущем Терзича

29 Апреля 2021, 14:41,

Спортивный директор «Боруссии» Михаэль Цорк высказался о будущем главного тренера клуба Эдина Терзича.

«Мы надеемся, что Терзич останется в тренерском штабе в следующем сезоне. Но нельзя ничего гарантировать, цены на тренеров растут, так что мы подождем, может нам поступит интересное предложение», - цитирует Цорка пресс-служба «Боруссии».

Отметим, что летом дортмундский клуб должен возглавить наставник «Боруссии» из Мёнхенгладбаха Марко Розе.

После тридцати одного тура дортмундцы занимают лишь пятое место в турнирной таблице чемпионата Германии, отставая от лидера на шестнадцать очков.

Евро-Футбол.Ру Руслан Цимбалюк
Теги: Боруссия Дортмунд, Михаэль Цорк, Эдин Терзич
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