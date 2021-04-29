Цорк высказался о будущем Терзича

Спортивный директор «Боруссии» Михаэль Цорк высказался о будущем главного тренера клуба Эдина Терзича.

«Мы надеемся, что Терзич останется в тренерском штабе в следующем сезоне. Но нельзя ничего гарантировать, цены на тренеров растут, так что мы подождем, может нам поступит интересное предложение», - цитирует Цорка пресс-служба «Боруссии».

Отметим, что летом дортмундский клуб должен возглавить наставник «Боруссии» из Мёнхенгладбаха Марко Розе.

После тридцати одного тура дортмундцы занимают лишь пятое место в турнирной таблице чемпионата Германии, отставая от лидера на шестнадцать очков.