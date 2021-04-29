​Не рановато ли? Что ждёт Нагельсманна в «Баварии»

Мюнхенская «Бавария» определилась с новым главным тренером команды. Летом место Ханси Флика займёт Юлиан Нагельсманн, который сейчас руководит «Лейпцигом». Сетевое издание «Евро-Футбол.Ру» размышляет о перспективах 33-летнего наставника.

Юлиан Нагельсманн изначально считался для «Баварии» приоритетным вариантом на замену Ханси Флика. В Мюнхене стараются подчеркнуть национальную идентичность, а не превращать команду в сборную мира. Выбор немецких тренеров же был довольно ограниченным — Юрген Клопп и Томас Тухель заняты в Англии, Марко Розе уже согласовал переезд в Дортмунд. Из наставников, которым можно было доверить топ-клуб, оставался только Юлиан Нагельсманн. Конечно, надо было договориться с «Лейпцигом», но это был лишь вопрос денег. Как мы уже знаем, «Бавария» выплатила «красным быкам» порядка 30 миллионов евро.

Хотя Нагельсманн и был изначально приоритетным вариантом для «Баварии», тем не менее есть сомнения, что он добьётся успеха в Мюнхене. С одной стороны, тренер уже добился серьёзных успехов. Нагельсманн выводил «Хоффенхайм» в Лигу чемпионов, а с «Лейпцигом» дошёл до полуфинала турнира в прошлом сезоне. Кроме того, тренер стабильно навязывал «Баварии» хоть какую-то конкуренцию в Бундеслиге в последние годы.

Однако переход из «Лейпцига» в «Баварию» — это не просто переезд из одной команды в топ-клуб. Это ещё и смена уклада жизни. Нагельсманн — тренер новой формации, в какой-то степени революционер. Его подход базируется на современных технологиях. Вспомним, как по требованию Нагельсманна расчерчивали тренировочное поле на квадраты и устанавливали рядом с ним большой экран для разбора соперника. Всё это звучит продвинуто и интересно, но такой подход понятен в «Хоффенхайме» и «Лейпциге», поскольку обоими клубами также руководят новаторы, готовые к экспериментам.

«Бавария» же очень традиционный клуб. В Мюнхене руководят процессом бывшие великие футболисты Оливер Кан, Хасан Салихамиджич, считаются с мнением Карла-Хайнца Румменигге. Для них Нагельсманн — это всего лишь юный мальчишка, который блеснул со своими игрушками. По их меркам, новый тренер вообще-то не добился ещё ровным счётом ничего. Насколько они позволят Нагельсманну быть собой, какую свободу действий предоставят — от этого во многом будет зависеть успех нового наставника. Если его будут загонять в рамки традиций немецкого футбола, то всё может сломаться очень быстро.

Отдельный вопрос — это взаимоотношения, которые сложатся между Нагельсманном и игроками. Он младше капитана команды Мануэля Нойера, что многие успели отметить, и лишь немного старше Роберта Левандовски и Томаса Мюллера, а все они — настоящие легенды. Насколько тренер сможет поставить себя в отношениях со звёздами «Баварии», насколько у него получится стать для них харизматичным лидером? В составе мюнхенцев есть победители Лиги чемпионов и чемпионы мира, которые многое повидали на своём веку. Готовы ли они будут всерьёз воспринимать юного тренера с его технологическими идеями?

На самом деле, кажется, что Юлиан Нагельсманн немного поспешил с переходом в «Баварию». Он перспективный тренер и очень молодой по возрасту. У Нагельсманна нет пока багажа успеха, поэтому первый же неудачный период в Мюнхене может просто подорвать веру в него со стороны руководства и игроков. Вполне возможно, что сначала надо было привести «Лейпциг» к чемпионству, чтобы возглавить «Баварию» в качестве тренера, её победившего. Сейчас же Нагельсманн приходит в статусе перспективного, но в Мюнхене ему могут напомнить, что его идей не хватало, чтобы что-то выиграть.

Андрей Центров