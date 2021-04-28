​В Германии назвали следующего тренера «РБ Лейпцига»

Юлиан Нагельсманн по завершению нынешнего сезона покинет тренерский мостик «РБ Лейпцига» и возглавит «Баварию». Следующим тренером «быков», в свою очередь, будет американский специалист Джесси Марш. Об этом на своих страницах сообщает Bild.

В настоящий момент Марш работает с «Ред Булл Зальцбургом». До назначения в австрийском клубе Джесси работал с «РБ Лейпциге» в штабе Ральфа Рангника, поэтому он прекрасно знает этот клуб.

За три тура до финиша чемпионата Германии «РБ Лейпциг» занимает второе место в турнирной таблице, отставая от «Баварии» на семь очков.