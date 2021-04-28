Флик - главный претендент на пост наставника сборной Германии

Немецкий футбольный союз планирует начать переговоры с наставником Хансом-Дитером Фликом на предмет возможного сотрудничества. Об этом рапортует Sport Informations Dienst.

«Мы хорошо относимся к этому специалисту. В скором времени начнем с ним переговоры. В дальнейшем мы не собираемся комментировать наши переговоры и будем беседовать только с участниками процесса», - гласит сообщение союза.

Ранее стало известно, что Йоахим Лёв покинет пост главного тренера национальной сборной Германии после завершения чемпионата Европы.

В свою очередь Флик уйдет из мюнхенской «Баварии» в конце сезона-2020/2021.