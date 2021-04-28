Левандовски: «У Нагельсманна получается поднимать команды на новый уровень»

Один из лидеров «Баварии» Роберт Левандовски отреагировал на смену главного тренера команды. После завершения сезона Ханс-Дитер Флик покинет мюнхенцев, а освободившееся место займет Юлиан Нагельсманн.

«У Нагельсманна всегда получается поднимать свои команды на новый уровень, которого никто не ожидает. Его подопечные играют выше ожиданий и способностей отдельных футболистов», - передает слова польского нападающего Bayern & Germany в «Твиттере».

Ранее стало известно, что Нагельсманн подпишет с «Баварией» долгосрочный трудовой договор, который будет рассчитан до лета 2026-го года.