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Левандовски: «У Нагельсманна получается поднимать команды на новый уровень»

28 Апреля 2021, 11:55,

Один из лидеров «Баварии» Роберт Левандовски отреагировал на смену главного тренера команды. После завершения сезона Ханс-Дитер Флик покинет мюнхенцев, а освободившееся место займет Юлиан Нагельсманн.

«У Нагельсманна всегда получается поднимать свои команды на новый уровень, которого никто не ожидает. Его подопечные играют выше ожиданий и способностей отдельных футболистов», - передает слова польского нападающего Bayern & Germany в «Твиттере».

Ранее стало известно, что Нагельсманн подпишет с «Баварией» долгосрочный трудовой договор, который будет рассчитан до лета 2026-го года.

Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
Теги: Бавария, Роберт Левандовски, Юлиан Нагельсманн
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