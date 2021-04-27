​Немецкий футбольный союз: «Проведём переговоры с Фликом»

Ханс-Дитер Флик действительно может стать преемником Йоахима Лёва на тренерском мостике сборной Германии. В Немецком футбольном союзе подтвердили намерение провести переговоры на этот счёт.

Напомним, недавно Флик объявил о своём желании расторгнуть контракт с «Баварией» по окончанию сезона. Лёв, в свою очередь, покинет сборную Германии после чемпионата Европы.

«Известно, что Ханси Флик пользуется большим уважением в DFB. Мы можем подтвердить, что проведём переговоры с Фликом и с руководителями «Баварии», - сообщили SID.de в Немецком футбольном союзе. Там отметили, что не будут делать дальнейших комментариев по переговорам.