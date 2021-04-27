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Флик прокомментировал уход из «Баварии»

27 Апреля 2021, 13:13,

Наставник «Баварии» Ханс-Дитер Флик высказался о своем уходе с поста главного тренера мюнхенского коллектива.

«Эти два года были для меня незабываемыми. Никогда не забуду все эмоции, победы и трофеи. Невероятное время. Тренер ничего не значит без своей команды. Мне посчастливилось поработать в «Баварии» с фантастическими футболистами. Хочу пожелать команде всего самого лучшего», - передает слова специалиста пресс-служба немецкого топ-клуба.

Новым главным тренером «Баварии» будет назначен Юлиан Нагельсманн, ныне работающий в «РБ Лейпциге». Контракт 33-летнего специалиста будет рассчитан до середины 2026-го года.

Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
Теги: Бавария, Ханс-Дитер Флик
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Комментарии (1)
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0
NOBODY
27 Апреля 2021, 13:42

жаль, мне тренер Флик очень понравился....Удачной тренерской деятельности ему желаю и дальше....!!!!!!!

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