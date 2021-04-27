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Президент «Баварии»: «Нагельсманн - тренер нового поколения»

27 Апреля 2021, 12:24,

Президент мюнхенской «Баварии» Герберт Хайнер прокомментировал подписание контракта с Юлианом Нагельсманном.

«Юлиан - специалист нового поколения. Хоть он и молод, однако его карьера уже впечатляет. Мы уверены, что Нагельсманн сможет добиться успеха с «Баварией».

Хочу сказать огромное спасибо Хансу-Дитеру Флику. Он навсегда останется в истории нашего клуба. Желаю ему всего самого хорошего в дальнейшей карьере», - передает слова руководителя пресс-служба мюнхенского клуба.

Напомним, что Нагельсманн возглавит «Баварию» грядущим летом. Его контракт будет рассчитан на пять лет.

Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
Теги: Бавария, Юлиан Нагельсманн, Герберт Хайнер
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