Президент «Баварии»: «Нагельсманн - тренер нового поколения»

Президент мюнхенской «Баварии» Герберт Хайнер прокомментировал подписание контракта с Юлианом Нагельсманном.

«Юлиан - специалист нового поколения. Хоть он и молод, однако его карьера уже впечатляет. Мы уверены, что Нагельсманн сможет добиться успеха с «Баварией».

Хочу сказать огромное спасибо Хансу-Дитеру Флику. Он навсегда останется в истории нашего клуба. Желаю ему всего самого хорошего в дальнейшей карьере», - передает слова руководителя пресс-служба мюнхенского клуба.

Напомним, что Нагельсманн возглавит «Баварию» грядущим летом. Его контракт будет рассчитан на пять лет.