Президент «Баварии»: «Нагельсманн - тренер нового поколения»

|
27 Апреля 2021, 12:24,
|
|
Президент мюнхенской «Баварии» Герберт Хайнер прокомментировал подписание контракта с Юлианом Нагельсманном.
«Юлиан - специалист нового поколения. Хоть он и молод, однако его карьера уже впечатляет. Мы уверены, что Нагельсманн сможет добиться успеха с «Баварией».
Хочу сказать огромное спасибо Хансу-Дитеру Флику. Он навсегда останется в истории нашего клуба. Желаю ему всего самого хорошего в дальнейшей карьере», - передает слова руководителя пресс-служба мюнхенского клуба.
Напомним, что Нагельсманн возглавит «Баварию» грядущим летом. Его контракт будет рассчитан на пять лет.
|
Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
|Теги: Бавария, Юлиан Нагельсманн, Герберт Хайнер