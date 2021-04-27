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Левандовски попал в сферу интересов европейских грандов

27 Апреля 2021, 08:19,

Один из лучших центрфорвардов мира Роберт Левандовски, выступающий за мюнхенскую «Баварию», находится в сфере интересов сразу нескольких европейских грандов. Об этом рапортует Sky Sport Germany.

Что касается позиции «Баварии», то руководство клуба не беспокоится по поводу этих новостей. Мюнхенский гранд уверен, что сможет сохранить бомбардира. Польский футболиста также не дает клубу повода для беспокойства.

Роберт защищает цвета немецкого коллектива с 2014-го года. Трудовой договор между сторонами рассчитан до середины 2023-го года.

В текущем сезоне Бундеслиги Левандовски сыграл 26 матчей и забил 36 голов.

Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
Теги: Бавария, Роберт Левандовски
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Комментарии (2)
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0
Misha_diablo_football
27 Апреля 2021, 09:58

Бавария по ходу вылетела из списка грандов Европы)))...

0
Super fanat
27 Апреля 2021, 09:02

А сейчас он где играет? И не вижу особых причин ему уходить...

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