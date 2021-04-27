Левандовски попал в сферу интересов европейских грандов

Один из лучших центрфорвардов мира Роберт Левандовски, выступающий за мюнхенскую «Баварию», находится в сфере интересов сразу нескольких европейских грандов. Об этом рапортует Sky Sport Germany.

Что касается позиции «Баварии», то руководство клуба не беспокоится по поводу этих новостей. Мюнхенский гранд уверен, что сможет сохранить бомбардира. Польский футболиста также не дает клубу повода для беспокойства.

Роберт защищает цвета немецкого коллектива с 2014-го года. Трудовой договор между сторонами рассчитан до середины 2023-го года.

В текущем сезоне Бундеслиги Левандовски сыграл 26 матчей и забил 36 голов.