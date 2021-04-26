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«Бавария» заплатит 15 млн евро за Нагельсманна

26 Апреля 2021, 23:45,

Главный тренер «РБ Лейпцига» Юлиан Нагельсманн возглавит «Баварию».

Как сообщает Bild, мюнхенский клуб заплатит за переход Нагельсманна пятнадцать миллионов евро, сумма может вырасти до двадцати миллионов в том случае, если специалист выиграет трофей с «Баварией».

Нынешний наставник мюнхенцев Ханс-Дитер Флик с большой долей вероятности возглавит сборную Германии, которую летом покинет Йоахим Лёв.

Интересно, что «РБ Лейпциг» Нагельсманна является главным соперником «Баварии» за победу в Бундеслиге, до конца чемпионата клубам осталось сыграть три тура, а разрыв составляет семь очков.

Евро-Футбол.Ру Руслан Цимбалюк
Теги: Бавария, РБ Лейпциг, Юлиан Нагельсманн
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