«Бавария» заплатит 15 млн евро за Нагельсманна

Главный тренер «РБ Лейпцига» Юлиан Нагельсманн возглавит «Баварию».

Как сообщает Bild, мюнхенский клуб заплатит за переход Нагельсманна пятнадцать миллионов евро, сумма может вырасти до двадцати миллионов в том случае, если специалист выиграет трофей с «Баварией».

Нынешний наставник мюнхенцев Ханс-Дитер Флик с большой долей вероятности возглавит сборную Германии, которую летом покинет Йоахим Лёв.

Интересно, что «РБ Лейпциг» Нагельсманна является главным соперником «Баварии» за победу в Бундеслиге, до конца чемпионата клубам осталось сыграть три тура, а разрыв составляет семь очков.