​Немецкий футбольный союз не будет платить компенсацию за Флика

Вице-президент Немецкого футбольного союза Райнер Кох дал понять, что организация не будет выплачивать «Баварии» компенсацию за Ханса-Дитера Флика.

Как известно, Флик считается основным претендентом на должность главного тренера сборной Германии, которую летом покинет Йоахим Лёв. Недавно Ханс-Дитер заявил о желании покинуть «Баварию» в конце сезона.

«Немецкий футбольный союз не будет платить компенсацию, потому что никогда этого не делала. Это некоммерческая организация, и это трудно провернуть. Тем более что у Союза нет бесконечного количества денег. «Бавария» должна решить вопрос с Фликом сама», - сказал Кох Bayerischer Rundfunk.