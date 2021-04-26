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​Немецкий футбольный союз не будет платить компенсацию за Флика

26 Апреля 2021, 18:20,

Вице-президент Немецкого футбольного союза Райнер Кох дал понять, что организация не будет выплачивать «Баварии» компенсацию за Ханса-Дитера Флика.  

Как известно, Флик считается основным претендентом на должность главного тренера сборной Германии, которую летом покинет Йоахим Лёв. Недавно Ханс-Дитер заявил о желании покинуть «Баварию» в конце сезона.

«Немецкий футбольный союз не будет платить компенсацию, потому что никогда этого не делала. Это некоммерческая организация, и это трудно провернуть. Тем более что у Союза нет бесконечного количества денег. «Бавария» должна решить вопрос с Фликом сама», - сказал Кох Bayerischer Rundfunk.

Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
Теги: Бавария, Сборная Германии, Ханс-Дитер Флик
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