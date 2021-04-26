Чемпионат Германии. Бундеслига 2020-2021
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​Нагельсманн просит отпустить его в «Баварию»

26 Апреля 2021, 14:40,

Летом у «Баварии» наверняка сменится тренер, поскольку недавно Ханс-Дитер Флик объявил о желании разорвать контракт в конце сезона. Флика связывают со сборной Германии, которую после Евро-2020 оставит Йоахим Лёв.

«Баварию» может возглавить Юлиан Нагельсманн. Как сообщает Kicker, молодой специалист попросил руководителей «РБ Лейпцига» отпустить его в мюнхенский клуб. Отмечается, что «быки» хотят получить компенсацию в размере 25 миллионов евро. Такие деньги за тренера в истории Бундеслиги ещё никто не выплачивал.

Юлиан Нагельсманн работает с «РБ Лейпцигом» с лета 2019 года.

Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
Теги: Бавария, РБ Лейпциг, Юлиан Нагельсманн
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