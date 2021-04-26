«РБ Лейпциг» хочет получить 30 млн евро за Нагельсманна

Как сообщает портал Goal, в настоящий момент ведутся переговоры между мюнхенской «Баварией» и «РБ Лейпцигом» относительно перехода тренера Юлиана Нагельсманна.

Согласно сведениям источника, руководители «быков» готовы отпустить специалиста в том случае, если мюнхенцы выплатят им 30 миллионов евро компенсации. Сам наставник уже сообщил боссам «РБ Лейпцига» о желании перебраться на тренерский мостик «Баварии».

Нагельсманн занимает пост рулевого команды из Лейпцига с 2019-го года. Под руководством 33-летнего специалиста «быки» занимают второе место в текущем розыгрыше Бундеслиги, отставая от лидирующей «Баварии» на семь очков.