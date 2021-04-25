«Бавария» общается с «РБ Лепцигом» о Нагельсманне

«Бавария» общается с «РБ Лейпцигом» по поводу главного тренера Юлиана Нагельсманна.

Как сообщил журналист Мануэль Бонке в «Твиттере», в мюнхенском клубе видят в Нагельсманне приемника Ханса-Дитера Флика, о расторжении контракта с которым будет объявлено уже в ближайшее время.

После тридцати одного тура «Бавария» занимает первое место в турнирной таблице немецкой Бундеслиги, опережая идущий следом «РБ Лейпциг» на два зачетных балла. До конца чемпионата осталось всего лишь три тура.

Ожидается, что Флик возглавит сборную Германии, которую после чемпионата Европы покинет Йоахим Лёв.