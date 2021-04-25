«РБ Лейпциг» одолел «Штуттгарт», играя в формате 11 на 10 с 14-й минуты

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25 Апреля 2021, 18:27,
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«РБ Лейпциг» не отпускает «Баварию» и продолжает цепляться за призрачный шанс побороться за титул. В матче со «Штуттгартом» «быки» получили лишнего игрока уже на 14-й минуте, но открыли счет в первой атаке второго тайма, после чего упрочили перевес ударом с 11-метрового - 2:0. «РБ Лейпциг» в семи очках от лидера за три тура до финиша.
Протокол игры
|РБ Лейпциг
|2:0
|Штуттгарт
|(1:0) Хайдара Амаду 46'
|(2:0) Форсберг Эмиль 67'
Гулачи Петер • Клостерманн Лукас 65' ( Мукиэле Норди ( 65') • Конате Ибраима 24' 46' ( Юпамекано Део ( 46') • Орбан Вилли • Адамс Тайлер 74' ( Хенрихс Бенджамин ( 74' ) • 76'Кампль Кевин • Хайдара Амаду • Анхелиньо Хосе • Ольмо Дани 77' ( Клюйверт Джастин ( 77') • Сорлот Александр • Нкунку Кристофер 66' ( Форсберг Эмиль ( 66')
Запасные: Лаймер Конрад • Мартинес Хосеп • Хальстенберг Марсель • Забитцер Марсель
Кобель Грегор • Мавропанос Константинос • Антон Вальдемар • Кемпф Марк-Оливер • Массимо Роберто • Эндо Ватару • Ахамада Науиру • 14'Кулибали Танги 89' ( Чурлинов Дарко ( 89') • Фёрстер Филипп • Калайджич Саша 75' ( Каразор Атакан ( 75') • Кастро Гонсало 75' ( Санкох Мохамед ( 75')
Запасные: Штенцель Паскаль • Сиссе Момо • Клемент Филипп • Томми Эрик • Климович Матео • Бредлов Фабиан
25 апреля. Стадион "Ред Булл Арена (Лейпциг)" (Лейпциг).
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Евро-Футбол.Ру Руслан Ситяшенко
|Теги: Штуттгарт, РБ Лейпциг