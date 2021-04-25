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«РБ Лейпциг» одолел «Штуттгарт», играя в формате 11 на 10 с 14-й минуты

25 Апреля 2021, 18:27,

«РБ Лейпциг» не отпускает «Баварию» и продолжает цепляться за призрачный шанс побороться за титул. В матче со «Штуттгартом» «быки» получили лишнего игрока уже на 14-й минуте, но открыли счет в первой атаке второго тайма, после чего упрочили перевес ударом с 11-метрового - 2:0. «РБ Лейпциг» в семи очках от лидера за три тура до финиша.

Протокол игры  
РБ Лейпциг 2:0 Штуттгарт
(1:0) Хайдара Амаду 46'    
(2:0) Форсберг Эмиль 67'    
Гулачи Петер Клостерманн Лукас   65' (Мукиэле Норди (   65') Конате Ибраима   24'   46' (Юпамекано Део (   46') Орбан Вилли Адамс Тайлер   74' (Хенрихс Бенджамин (   74'   76') Кампль Кевин Хайдара Амаду Анхелиньо Хосе Ольмо Дани   77' (Клюйверт Джастин (   77') Сорлот Александр Нкунку Кристофер   66' (Форсберг Эмиль (   66')
Запасные: Лаймер Конрад Мартинес Хосеп Хальстенберг Марсель Забитцер Марсель
Кобель Грегор Мавропанос Константинос Антон Вальдемар Кемпф Марк-Оливер Массимо Роберто Эндо Ватару Ахамада Науиру   14' Кулибали Танги   89' (Чурлинов Дарко (   89') Фёрстер Филипп Калайджич Саша   75' (Каразор Атакан (   75') Кастро Гонсало   75' (Санкох Мохамед (   75')
Запасные: Штенцель Паскаль Сиссе Момо Клемент Филипп Томми Эрик Климович Матео Бредлов Фабиан
25 апреля. Стадион "Ред Булл Арена (Лейпциг)" (Лейпциг).

 

Евро-Футбол.Ру Руслан Ситяшенко
Теги: Штуттгарт, РБ Лейпциг
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