«РБ Лейпциг» одолел «Штуттгарт», играя в формате 11 на 10 с 14-й минуты

«РБ Лейпциг» не отпускает «Баварию» и продолжает цепляться за призрачный шанс побороться за титул. В матче со «Штуттгартом» «быки» получили лишнего игрока уже на 14-й минуте, но открыли счет в первой атаке второго тайма, после чего упрочили перевес ударом с 11-метрового - 2:0. «РБ Лейпциг» в семи очках от лидера за три тура до финиша.