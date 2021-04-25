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​«Бавария» собирается провести переговоры с Фликом

25 Апреля 2021, 15:39,

Недавно рулевой «Баварии» Ханс-Дитер Флик заявил о своём желании расторгнуть контракт в конце нынешнего сезона. Стороны будут вести переговоры, о чём заявил генеральный директор «Баварии» Карл-Хайнц Румменигге.

«Мы договорились, что сядем за стол переговоров после игры с «Майнцем». Если мы хотим удовлетворить просьбу Ханси, все стороны должны работать сообща, чтобы найти решение, которое устроит и «Баварию», - сказал Румменигге Bild.

Напомним, в субботу «Бавария» проиграла в гостях у «Майнца» со счётом 1:2 и не смогла оформить чемпионский титул.  

Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
Теги: Бавария, Карл-Хайнц Румменигге, Ханс-Дитер Флик
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