​Ракитич: «Жаль, что «Бавария» от меня отказалась»

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25 Апреля 2021, 00:41,
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Хавбек «Севильи» Иван Ракитич прокомментировал слухи о том, что «Бавария» отказалась подписывать его в 2019 году.
«Бавария» отказалась от меня в 2019 году? Реально? Я ничего об этом не знал. Жаль, что мой приятель Браззо [Хасан Салихамиджич] принял такое решение. Я бы хотел снова поиграть с Ману [Мануэлем Нойером].
Шутки в сторону – это были разговоры и не более. Стать частью «Баварии», конечно, было бы огромной честью. То, что они создали в последние несколько лет, потрясает. Можно только поздравить тех, кто причастен к этому», - сказал Ракитич Sport1.
Напомним, с 2007 по 2011 год Иван Ракитич играл за «Шальке».
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Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
|Теги: Бавария, Севилья, Иван Ракитич