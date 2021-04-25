Чемпионат Германии. Бундеслига 2020-2021
Сделать ставку
﻿
0

​Ракитич: «Жаль, что «Бавария» от меня отказалась»

25 Апреля 2021, 00:41,

Хавбек «Севильи» Иван Ракитич прокомментировал слухи о том, что «Бавария» отказалась подписывать его в 2019 году.

«Бавария» отказалась от меня в 2019 году? Реально? Я ничего об этом не знал. Жаль, что мой приятель Браззо [Хасан Салихамиджич] принял такое решение. Я бы хотел снова поиграть с Ману [Мануэлем Нойером].

Шутки в сторону – это были разговоры и не более. Стать частью «Баварии», конечно, было бы огромной честью. То, что они создали в последние несколько лет, потрясает. Можно только поздравить тех, кто причастен к этому», - сказал Ракитич Sport1.

Напомним, с 2007 по 2011 год Иван Ракитич играл за «Шальке».

Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
Теги: Бавария, Севилья, Иван Ракитич
★ Добавьте Евро-Футбол в источники



Читайте также на "Евро-футбол.ру":

Комментарии (0)
Написать комментарий Рейтинг комментариев
Новости партнёров:
Обсуждаемые материалы
Гол Малиновского позволил «Аталанте» обыграть «Ювентус»
Гол Малиновского позволил «Аталанте» обыграть «Ювентус»
Президент Суперлиги хочет сократить длительность футбольных матчей
Президент Суперлиги хочет сократить длительность футбольных матчей
«Интер» снова потерял очки, «Ювентус» разобрался с «Пармой», пропустив первым
«Интер» снова потерял очки, «Ювентус» разобрался с «Пармой», пропустив первым
УЕФА может приостановить Лигу чемпионов и Лигу Европы из-за создания Суперлиги
УЕФА может приостановить Лигу чемпионов и Лигу Европы из-за создания Суперлиги
Тушинский проходной двор: «Уфа» жёстко разбила «Спартак» на выезде, передав привет от Газизова
Тушинский проходной двор: «Уфа» жёстко разбила «Спартак» на выезде, передав привет от Газизова


Рейтинг букмекерских контор
1 Бонус: 15000 Обзор Играть
2 Бонус: 10000 Обзор Играть
3 Бонус: 10000 Обзор Играть
4 Бонус: 5000 Обзор Играть
5 Бонус: 15000 Обзор Играть
6 Бонус: 1000 Обзор Играть
7 Бонус: 10000 Обзор Играть
8 Бонус: 19500 Обзор Играть
9 Бонус: 500 Обзор Играть
10 Бонус: 1000 Обзор Играть
Весь рейтинг лучших букмекеров от Евро-футбола