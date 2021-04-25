​Ракитич: «Жаль, что «Бавария» от меня отказалась»

Хавбек «Севильи» Иван Ракитич прокомментировал слухи о том, что «Бавария» отказалась подписывать его в 2019 году.

«Бавария» отказалась от меня в 2019 году? Реально? Я ничего об этом не знал. Жаль, что мой приятель Браззо [Хасан Салихамиджич] принял такое решение. Я бы хотел снова поиграть с Ману [Мануэлем Нойером].

Шутки в сторону – это были разговоры и не более. Стать частью «Баварии», конечно, было бы огромной честью. То, что они создали в последние несколько лет, потрясает. Можно только поздравить тех, кто причастен к этому», - сказал Ракитич Sport1.

Напомним, с 2007 по 2011 год Иван Ракитич играл за «Шальке».