«Боруссия» нашла замену Холанну

Форвард Андре Силва, который играет за франкфуртский «Айнтрахт», попал в сферу интересов дортмундской «Боруссии». Об этом информирует SportBild.

Согласно данным источника, руководство «шмелей» рассматривает кандидатуру 25-летнего португальца в качестве замены норвежцу Эрлингу Холанну. Сумма потенциального трансфера оценивается в 40 миллионов евро.

В текущем розыгрыше немецкой Бундеслиги Силва провел 28 поединков, отметившись 24 забитыми мячами (шесть - с пенальти) и четырьмя голевыми передачами.

Ранее сообщалось об интересе к нападающему со стороны лондонского «Арсенала» и «Манчестер Юнайтед».