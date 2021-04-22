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«Боруссия» нашла замену Холанну

22 Апреля 2021, 11:38,

Форвард Андре Силва, который играет за франкфуртский «Айнтрахт», попал в сферу интересов дортмундской «Боруссии». Об этом информирует SportBild.

Согласно данным источника, руководство «шмелей» рассматривает кандидатуру 25-летнего португальца в качестве замены норвежцу Эрлингу Холанну. Сумма потенциального трансфера оценивается в 40 миллионов евро.

В текущем розыгрыше немецкой Бундеслиги Силва провел 28 поединков, отметившись 24 забитыми мячами (шесть - с пенальти) и четырьмя голевыми передачами.

Ранее сообщалось об интересе к нападающему со стороны лондонского «Арсенала» и «Манчестер Юнайтед».

Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
Теги: Боруссия Дортмунд, Эрлинг Холанн, Андре Силва
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