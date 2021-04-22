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Цорк: «Холанн останется в «Боруссии», даже если мы не выйдем в ЛЧ»

22 Апреля 2021, 08:08,

Спортивный директор дортмундской «Боруссии» Михаэль Цорк ответил на вопрос о будущем норвежского бомбардира Эрлинга Холанна, интерес к которому проявляют многие европейские топ-клубы.

«Решение о будущем Эрлинга не будет приниматься без нашего ведома. Этот футболист продолжит играть за «Боруссию», даже если мы не сможем выйти в Лигу чемпионов по итогам сезона», - передает слова функционера Sky Germany.

Ранее СМИ сообщали об интересе к Холанну со стороны каталонской «Барселоны», «Манчестер Сити» и лондонского «Челси». Действующее трудовое соглашение форварда со «шмелями» рассчитано до середины 2024-го года.

Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
Теги: Боруссия Дортмунд, Эрлинг Холанн, Михаэль Цорк
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