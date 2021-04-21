​Игрокам «Шальке» после вылета из Бундеслиги пришлось убегать от фанатов

|
21 Апреля 2021, 15:47,
|
|
«Шальке 04» ужасно провёл этот сезон, и вылет клуба из первой Бундеслиги во вторую стал логичным событием. В тридцати прошедших турах чемпионата гельзенкирхенцы одержали только две победы и набрали только тринадцать очков. «Кёльн», идущий в таблице предпоследним, имеет в своём активе в два раза больше баллов.
Официально «Шальке» вылетел из Бундеслиги во вторник, проиграв «Арминии». По возвращению с игры футболисты гельзенкирхенского клуба столкнулись с агрессией со стороны группы фанатов. Игрокам даже пришлось убегать. Соответствующее видео появилось в сети.
«Шальке 04» выступил с заявлением, в котором осудил фанатов, которые перешли границы в выражении своего разочарования результатами.
De spelers van Schalke 04 moesten gisteren na de nederlaag vluchten voor een grote groep boze supporters die teleurgesteld waren over de degradatie. pic.twitter.com/1CNBZALfS4— Voetbal Ultras (@VoetbalUltras) April 21, 2021
|
Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
|Теги: Шальке 04
а вы говорите Суперлига... вот где страсть и эмоции! игроки забывают, что они спортсмены в первую очередь и играют за клуб с историей и традициями. а представьте как вальяжно они будут играть, будучи миллионерами в Суперлиге из которой даже вылететь нельзя... там вообще никакого зрелища не будет.