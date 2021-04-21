Чемпионат Германии. Бундеслига 2020-2021
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​Игрокам «Шальке» после вылета из Бундеслиги пришлось убегать от фанатов

21 Апреля 2021, 15:47,

«Шальке 04» ужасно провёл этот сезон, и вылет клуба из первой Бундеслиги во вторую стал логичным событием. В тридцати прошедших турах чемпионата гельзенкирхенцы одержали только две победы и набрали только тринадцать очков. «Кёльн», идущий в таблице предпоследним, имеет в своём активе в два раза больше баллов.

Официально «Шальке» вылетел из Бундеслиги во вторник, проиграв «Арминии». По возвращению с игры футболисты гельзенкирхенского клуба столкнулись с агрессией со стороны группы фанатов. Игрокам даже пришлось убегать. Соответствующее видео появилось в сети.

«Шальке 04» выступил с заявлением, в котором осудил фанатов, которые перешли границы в выражении своего разочарования результатами.

Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
Теги: Шальке 04
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Комментарии (1)
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0
overkill666
21 Апреля 2021, 16:53

а вы говорите Суперлига... вот где страсть и эмоции! игроки забывают, что они спортсмены в первую очередь и играют за клуб с историей и традициями. а представьте как вальяжно они будут играть, будучи миллионерами в Суперлиге из которой даже вылететь нельзя... там вообще никакого зрелища не будет.

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